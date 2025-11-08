Судно NEKSU с 15 россиянами у берегов Японии взяли на буксир

Вице-консул российского генконсульства в Ниигате Алексей Криворучко заявил, что дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU с россиянами было отбуксировано кораблем береговой охраны, экипаж не пострадал.
«Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии», — рассказала в беседе с РИА Новости Криворучко.
По его уточнениям, в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма судно планировали передать гражданскому буксировщику для постановки на ремонт. Он добавил, что японская сторона подчеркивает: члены экипажа здоровы, чувствуют себя хорошо и находится в безопасности.
Дипломат подчеркнул, что российское генконсульство в Ниигате продолжает следить за развитием событий.
Ранее стало известно, что грузовое судно NEKSU с флагом Того с 15 россиянами на борту находится в японском заливе Тояма в состоянии дрейфа из-за поломки двигателя.
Накануне KP.RU сообщал, что 20 пассажиров парома Seabridge застряли в нейтральных водах между Сочи и Трабзоном. Позднее паром начал проходить проверку в порту Сочи.