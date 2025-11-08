Чёрный ягуар Габриэль нашел новый дом в Новосибирском зоопарке

Ягуар, чей естественный ареал простирается от лесов Северной до саванн Южной Америки, в настоящее время занесен в Международную Красную книгу. Популяции этого вида полностью исчезли в Сальвадоре и Уругвае, а общая территория его обитания сократилась до одной трети от исторической. Новосибирский зоопарк работает с ягуарами с 1965 года, и на сегодняшний день там содержатся три особи: Порги, Белла и новоприбывший Габриэль, которого все желающие могут увидеть в павильоне «Тропический мир».