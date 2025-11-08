Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чёрный ягуар Габриэль нашел новый дом в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появился новый житель — молодой чёрный ягуар по имени Габриэль. Он прибыл из Государственного зоологического парка Удмуртии, расположенного в Ижевске, где и появился на свет 7 мая 2025 года.

Источник: тг-канал Новосибирского зоопарка

Его рождение было сопряжено с трудностями — роды прошли с помощью операции кесарева сечения. Первые месяцы жизни Габриэль провел под пристальным наблюдением зоологов, которые вскармливали его искусственно, обеспечивая круглосуточную заботу. Теперь это крепкий и полный любопытства самец, начинающий новый этап жизни в Новосибирске.

«Уже сейчас видно, что у Габриэля дружелюбный характер. Он проявляет доверие к зоологам и охотно идёт на контакт», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Габриель также проявляет игривость и интерес к окружающему миру, с энтузиазмом исследуя вольер, реагируя на игрушки и включаясь в тренинги. Такое поведение что говорит об успешной адаптации животного.

Ягуар, чей естественный ареал простирается от лесов Северной до саванн Южной Америки, в настоящее время занесен в Международную Красную книгу. Популяции этого вида полностью исчезли в Сальвадоре и Уругвае, а общая территория его обитания сократилась до одной трети от исторической. Новосибирский зоопарк работает с ягуарами с 1965 года, и на сегодняшний день там содержатся три особи: Порги, Белла и новоприбывший Габриэль, которого все желающие могут увидеть в павильоне «Тропический мир».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке выхаживают детёныша медоеда, которого отказалась кормить мать.