Чёрный ягуар Габриэль нашел новый дом в Новосибирском зоопарке

Его рождение было сопряжено с трудностями — роды прошли с помощью операции кесарева сечения. Первые месяцы жизни Габриэль провел под пристальным наблюдением зоологов, которые вскармливали его искусственно, обеспечивая круглосуточную заботу. Теперь это крепкий и полный любопытства самец, начинающий новый этап жизни в Новосибирске.
«Уже сейчас видно, что у Габриэля дружелюбный характер. Он проявляет доверие к зоологам и охотно идёт на контакт», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Габриель также проявляет игривость и интерес к окружающему миру, с энтузиазмом исследуя вольер, реагируя на игрушки и включаясь в тренинги. Такое поведение что говорит об успешной адаптации животного.
Ягуар, чей естественный ареал простирается от лесов Северной до саванн Южной Америки, в настоящее время занесен в Международную Красную книгу. Популяции этого вида полностью исчезли в Сальвадоре и Уругвае, а общая территория его обитания сократилась до одной трети от исторической. Новосибирский зоопарк работает с ягуарами с 1965 года, и на сегодняшний день там содержатся три особи: Порги, Белла и новоприбывший Габриэль, которого все желающие могут увидеть в павильоне «Тропический мир».
