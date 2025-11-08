Боярский объяснил, почему завершает карьеру

При этом актер не исключил для себя возможность преподавания, но лишь в одном случае — если курс наберет его давняя подруга и ориентир в профессии Алиса Фрейндлих. В последнее время Боярский находит радость и реализацию не в работе, а в семье. Он с удовольствием выполняет роль любящего дедушки: развозит внуков по школам, детским садам и кружкам, стараясь окружить их вниманием.