Соскин: Келлог перестал говорить о поддержке Украины после визита в Киев

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог прекратил публично высказываться в поддержку украинской стороны после встречи с Зеленским в сентябре этого года, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Келлог «исчез из процесса».
«Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что даёт ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушёл из информационного пространства», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, Соскин выразил мнение, что «исчезновение» Келлога связано с тем, что Зеленский начал использовать его визиты на Украину в качестве повода для «пиар-акций».
Ещё одной возможной причиной Соскин назвал изменение отношения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Украине, а также его стремление «как можно быстрее достичь мирного урегулирования».
Ранее Соскин заявил, что Зеленский находится в критическом положении из-за падения интереса западных государств к поддержке украинской стороны.