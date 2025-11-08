Генерал Соболев сказал, что нужно для окончательной победы в СВО

«Я недавно встречался с участниками СВО, и они полны решимости полностью освободить Украину от фашизма. Я не делю, никогда не буду делить русских и украинцев, что это братские народы, это один народ. И мы вот эту большую часть русского мира должны, безусловно, освободить от фашизма. Лучший способ для этого — разгромить фашистские войска Украины, провести там значит серьезную денацификацию населения Украины, а потом организовать референдум и создать единое союзное русское государство. Мы один народ, и мы должны вот эту заразу убрать с территорию русского мира, а потом пусть народ определится. Предстоит много работы по денацификации Украины после того оболванивания людей, которое происходило все 8 лет после 2014 года, когда мы присоединили Крым», — отметил собеседник издания.