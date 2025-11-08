Когда будут достигнуты цели СВО и что нужно для этого сделать, aif.ru рассказал генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев.
«Мы полностью не освободили не освободили территории четырех новых регионов РФ. Остальную часть Украины нужно денацифицировать и демилитаризировать. Когда все это будет исполнено, можно будет говорить о том, что мы чего-то из поставленных целей СВО достигли», — объяснил эксперт.
Генерал Соболев подчеркнул, что сами участники СВО хотят освободить Украину от фашизма.
«Я недавно встречался с участниками СВО, и они полны решимости полностью освободить Украину от фашизма. Я не делю, никогда не буду делить русских и украинцев, что это братские народы, это один народ. И мы вот эту большую часть русского мира должны, безусловно, освободить от фашизма. Лучший способ для этого — разгромить фашистские войска Украины, провести там значит серьезную денацификацию населения Украины, а потом организовать референдум и создать единое союзное русское государство. Мы один народ, и мы должны вот эту заразу убрать с территорию русского мира, а потом пусть народ определится. Предстоит много работы по денацификации Украины после того оболванивания людей, которое происходило все 8 лет после 2014 года, когда мы присоединили Крым», — отметил собеседник издания.
Ранее бывший посол Франции в Соединённых Штатах и Израиле, а также экс-представитель страны при ООН Жерар Аро в интервью журналистам заявил, что конфликт на Украине может закончиться либо полной победой России, либо переговорами.