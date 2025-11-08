Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Пензы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, вечером в пятницу в аэропорту Пензы также вводились ограничения, затем они были сняты.
Также вечером мера действовала в аэропорту Волгограда, ночью ограничения установили в аэропорту Саратова.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска действовали ограничения на приём и выпуск самолётов.