«Мог быть вместо SHAMAN и петь “Я русский”: Соседов восхитился талантом Шаляпина

Музыкальный критик Сергей Соседов восхитился талантом певца Прохора Шаляпина. Он сравнил артиста с исполнителем Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, заявив, что Шаляпин ничуть не хуже, просто Прохору не так повезло.
— Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь «Я русский», но по-другому. Но он не попал в эту волну, не случилось. Конечно, у него есть своя аудитория, концерты, безусловно, — заявил критик в подкасте «За деньги» на Youtube.
Он удивлен, что Шаляпина редко приглашают петь. И его деятельность востребована довольно узким кругом людей. Соседов назвал певца талантливым человеком.
— Какая-то Клава Кока, Валя Карнавал ничего не умеют и вон поют. Их зовут на каналы, и они что-то ведут. А другим, более достойным, ничего не дают, — отметил он.
Сергей Соседов ранее раскритиковал певицу Анну Асти за ее титул «Царица», который у нее появился благодаря одноименной песне. По его словам, называть себя царицами могут только действительно «уважаемые и величественные женщины» из мира музыки, а не из шоу-бизнеса.