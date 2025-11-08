МВД: Мошенники придумали новую схему с негативной налоговой историей

Мошенники в России придумали новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников налоговой. По информации от МВД, которую приводит ТАСС, жертв вводят в заблуждение о якобы неучтенном доходе за прошлый год и предупреждают о возможных проблемах с налоговой историей.