МВД: Мошенники придумали новую схему с негативной налоговой историей

Мошенники в России придумали новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников налоговой. По информации от МВД, которую приводит ТАСС, жертв вводят в заблуждение о якобы неучтенном доходе за прошлый год и предупреждают о возможных проблемах с налоговой историей.
Уточняется, что вся схема начинается со звонка. Злоумышленник представляется сотрудником налоговой и советует «урегулировать ситуацию», придя в территориальную инспекцию. Для записи на приём просят назвать код из SMS — именно тут и происходит главный обман.
После этого жертве звонит «сотрудник» Банка России, который утверждает, что мошенники уже взломали аккаунт на «Госуслугах» через этот код и получили личные данные. Для «защиты» предлагают застраховать накопления, перевести деньги на «резервный» счёт.
Далее к делу подключаются имитации звонков от силовиков, которые заявляют, что расследуют перевод денег террористам и хотят «помочь», советуя оформить кредит для покрытия суммы.
Ранее сообщалось, что мошенники подменяют номера телефонов россиян и работают двойными агентами. Жителям России советуют запретить перевыпуск сим-карты через Госуслуги.