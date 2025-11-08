Россиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторинга

Суммы до миллиона рублей, даже в 600−700 тысяч, которые вносят на банковский счёт одновременно, не привлекут вниманием мониторинга. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.