Россиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторинга

По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Чтобы минимизировать риски, Асяева советует вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.
В целом финансовый мониторинг направлен на защиту системы от преступности, поэтому добросовестные вкладчики не должны беспокоиться. Лучше разместить средства на вкладе, чем терять деньги из-за инфляции, рекомендует финансист.
Ранее Life.ru сообщал о начале проверок в 2025 году со стороны налоговых органов в Москве в отношении трудоспособных неработающих граждан с теневым доходом. Налоговая служба имеет инструменты для выявления нарушителей, в том числе через анализ крупных покупок и операций по счетам неработающих граждан.
