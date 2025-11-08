Дандыкин: НАТО готовится устроить блокаду Калининграда и Петербурга

«Все учения НАТО в Балтийском море направлены на блокаду Калининградской области, этот регион не дает им покоя. В целом, они могут закрыть выход из Санкт-Петербурга, как это делали немцы в годы Великой Отечественой войны. Финны могут минировать воды», — сказал Дандыкин.