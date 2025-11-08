Дандыкин: НАТО готовится устроить блокаду Калининграда и Петербурга

НАТО проводит учения в Балтийском море, которые направлены на блокаду Калининградской области и Санкт-Петербурга, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что тысячи сигналов военных кораблей НАТО засекли в Балтийском море. При этом большинство судов находились далеко от его берегов, утверждают журналисты.
«Все учения НАТО в Балтийском море направлены на блокаду Калининградской области, этот регион не дает им покоя. В целом, они могут закрыть выход из Санкт-Петербурга, как это делали немцы в годы Великой Отечественой войны. Финны могут минировать воды», — сказал Дандыкин.
Он добавил, что блокада российских регионов станет объявлением войны.
«Если на Западе думают, что им это так легко все дастся, они глубоко ошибаются», — подчеркнул офицер.
По его мнению, появление тысяч сигналов «кораблей-призраков» НАТО могло быть прикрытием для переброски военных судов.
«Если говорить о подлодках, то могут приплыть в Балтийское море Испания, Португалия и даже Италия с Грецией», — считает эксперт.