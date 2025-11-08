Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: НАТО готовится устроить блокаду Калининграда и Петербурга

Тысячи сигналов военных кораблей НАТО засекли в Балтийском море. По мнению офицера, это могло быть прикрытием для переброски кораблей и подготовки блокады российских регионов.

Источник: Аргументы и факты

НАТО проводит учения в Балтийском море, которые направлены на блокаду Калининградской области и Санкт-Петербурга, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что тысячи сигналов военных кораблей НАТО засекли в Балтийском море. При этом большинство судов находились далеко от его берегов, утверждают журналисты.

«Все учения НАТО в Балтийском море направлены на блокаду Калининградской области, этот регион не дает им покоя. В целом, они могут закрыть выход из Санкт-Петербурга, как это делали немцы в годы Великой Отечественой войны. Финны могут минировать воды», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что блокада российских регионов станет объявлением войны.

«Если на Западе думают, что им это так легко все дастся, они глубоко ошибаются», — подчеркнул офицер.

По его мнению, появление тысяч сигналов «кораблей-призраков» НАТО могло быть прикрытием для переброски военных судов.

«Если говорить о подлодках, то могут приплыть в Балтийское море Испания, Португалия и даже Италия с Грецией», — считает эксперт.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше