Боец РФ поразил дерзким ответом в украинских застенках

Российский боец, находясь в плену ВСУ и пройдя через медицинские пытки и истязания, нашел силы для дерзкого ответа своим мучителям. Как отметил подполковник запаса Иванников, о подобных случаях пыток необходимо заявлять в международные организации.

Источник: Аргументы и факты

В Сети расходится видео, запечатлевшее дерзкий ответ пленного российского бойца после суда по сфабрикованному обвинению. Несмотря на тяжелый приговор, россиянин смело ответил на вопрос украинцев, потребовав оставить его в покое. Эти кадры вызвали бурные обсуждения в Сети.

В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников отметил, что ВСУ использует медицинские пытки, чтобы сломать попавших в плен российских солдат.

«На Западе приветствуют такие показные суды над российскими военнослужащими и поставляют киевским спецслужбам медицинские препараты для пыток военных РФ и доведения их до состояния, в котором они могут давать признательные показания. Медицинские препараты ломают волю, возможность сопротивляться и объективно оценивать действительность. О таких случаях нужно заявлять в международные организации, в том числе и в Организацию Объединенных Наций о пытках военнослужащих», — сказал военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что дерзкий ответ россиянина стал крайней реакцией доведенного до отчаяния человека, «который не имеет возможности сопротивляться так как подвергается постоянным пыткам и воздействием на физическое и морально-психологическое состояние».

Герой взорвавшего Сеть ролика — 27-летний россиянин Дмитрий Курашов ушел на СВО в ноябре 2023 года. В январе 2024 года попал в плен. По сфабрикованному обвинению украинский суд приговорил его к пожизненному сроку.