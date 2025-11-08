Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей в месяц

Чтобы заработать на пенсию с выплатой в 50 тыс. рублей, необходимы стаж не менее 15 лет и зарплата свыше 230 тыс. рублей. Об этом заявила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

Источник: Life.ru

Она уточнила, что для получения пенсии в размере около 50 тыс. рублей нужно выполнить несколько условий.

В первую очередь, необходимо достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

«Иметь страховой стаж не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком до полутора лет, служба в армии и т. д.) И накопить не менее 280 пенсионных баллов», — цитирует эксперта ТАСС.

Максимально за один год можно заработать 10 баллов. Это возможно при годовом доходе от 2,759 миллиона рублей, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тыс. рублей. С такими параметрами страховая пенсия может достигнуть 50 тыс. рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсии по старости в России превысил 25 тысяч рублей. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают 22378,72 рубля, в то время как остальным платят по 25847,43 рубля.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.