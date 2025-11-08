Водолацкий рассказал о наказании женщин из ВСУ, отправленных на передовую

«Проступки в украинской армии могут быть разные — не поделилась взятками с вышестоящим командованием, нарушила какие-то этические нормы, пристрелила какого-то наёмника из западных стран, который “негативно” к ней относился. Поводы отправить на передовую за проступки у них разные могут быть», — сказал Водолацкий.