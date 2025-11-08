Водолацкий рассказал о наказании женщин из ВСУ, отправленных на передовую

Провинившихся женщин-офицеров ВСУ бросают на передовую как пушечное мясо, заявил aif.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее сообщалось, что возле села Петровское ЛНР была ликвидирована 24-летняя украинская женщина-офицер. Командование направило ее на передовую за служебный проступок.
«Проступки в украинской армии могут быть разные — не поделилась взятками с вышестоящим командованием, нарушила какие-то этические нормы, пристрелила какого-то наёмника из западных стран, который “негативно” к ней относился. Поводы отправить на передовую за проступки у них разные могут быть», — сказал Водолацкий.
Он подчеркнул, что Киев отправляет женщин на передовую как пушечное мясо.
«Это такое же пушечное мясо. Они проживут там максимум 3−5 дней», — добавил депутат.
Ранее Водолацкий заявил, что ВСУ перебрасывают к Купянску женщин-снайперов и экс-спортсменок.