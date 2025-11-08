Новый логотип «Ямала» стал хитом у авиафотографов по всей России. Фото

«А вы знали, что наш Суперджет с новым логотипом стал настоящей звездой для объективов?.. Профессиональные споттеры, любители и даже пассажиры ловят красивые кадры в Омске, Уфе, Москве и, конечно, на Ямале», — пишут в сообщении.