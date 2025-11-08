В Канаде свыше 300 страусов расстреляли из-за угрозы птичьего гриппа

На ферме в канадской провинции Британская Колумбия расстреляли более 300 страусов из-за угрозы распространения птичьего гриппа.
Массовое уничтожение птиц началось вскоре после того, как Верховный суд Канады отклонил просьбу фермеров заблокировать федеральный приказ о выбраковке стада, связанный со вспышкой опасного вируса.
Канадское агентство по контролю за продуктами питания приняло решение об отстреле, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Поводом для жестких мер стала гибель 69 страусов прошлой зимой. При этом представители фермы утверждают, что остальные птицы были полностью здоровы и не представляли угрозы.
Как сообщает New York Post, попытки вмешаться в ситуацию предпринимали министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и американский миллиардер Джон Кациматидис, однако их усилия не увенчались успехом. В момент проведения операции возле фермы собрались защитники животных.
Ранее в 30 фермерских хозяйствах по всей Германии уничтожили более 500 тысяч кур, уток, гусей и индеек из-за высокого риска распространения вируса птичьего гриппа.