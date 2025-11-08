«Очень харизматичная!»: певица из Екатеринбурга очаровала жюри на популярном шоу

Ранее в этом шоу выступала другая екатеринбурженка — Софья Миронова, которая исполнила песню Ирины Понаровской, но не прошла в следующий этап из-за критики со стороны членов жюри. Сергей Лазарев посчитал, что в выступлении девушки не было ничего экстраординарного.