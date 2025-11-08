Норвегия пригрозила РФ «мелкой рыбой»: к чему привели санкции Осло

Министр рыболовства Норвегии Сивертсен Несс предупредила о возможных экономических потерях для Осло в случае, если российские рыбаки покинут норвежскую экономическую зону в Баренцевом море.
Несмотря на то, что переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят крайне тяжело, Норвегия заинтересована в продлении соглашения, существовавшего почти 50 лет.
«Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», — заявила Несс.
Введение норвежских санкций в отношении двух крупных российских рыбопромышленных компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд» — фактически заблокировало переговоры между странами.
Как пояснила Несс, принятые ограничения включают запрет на заход судов этих компаний в порты и территориальные воды Норвегии, а также аннулирование их лицензий на рыбный промысел в норвежской экономической зоне.
Россия расценила подобные шаги как нарушение существующих соглашений и готова применить зеркальные ограничения. Кроме того, в случае срыва договоренностей Москва может компенсировать потери увеличением вылова в своих водах, где размер рыбы, по утверждениям норвежской стороны, уступает запасам в их экономической зоне.
Как позднее сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании российско-норвежской комиссии, Москва введет ответные санкции против норвежских рыболовных судов, если Осло не отменит ограничения для российского бизнеса. Кроме того, ответные шаги могут коснуться и принципа распределения квот в Баренцевом и Норвежском морях, в основе которого будут лежать национальные интересы РФ.
Также Шестаков указал, что политика Норвегии способна нанести урон сложившейся за долгие годы системе, созданной для обеспечения рационального использования водных биологических ресурсов.
Однако вопреки санкциям Россия продолжает успешно экспортировать рыбную продукцию. Так, за неделю — с 27 октября по 2 ноября — сотрудники Приморского управления Россельхознадзора оформили 578 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17,1 тыс. тонн.