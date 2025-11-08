Норвегия пригрозила РФ «мелкой рыбой»: к чему привели санкции Осло

Как позднее сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании российско-норвежской комиссии, Москва введет ответные санкции против норвежских рыболовных судов, если Осло не отменит ограничения для российского бизнеса. Кроме того, ответные шаги могут коснуться и принципа распределения квот в Баренцевом и Норвежском морях, в основе которого будут лежать национальные интересы РФ.