Россиянам рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч: кто имеет право на выплату

По её словам, чтобы получить подобный размер пенсии, нужно выполнить несколько важных условий. Во первых, достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Во вторых, иметь страховой стаж не менее 15 лет, при этом в него включаются и так называемые «нестраховые» периоды, например, уход за ребёнком до 1,5 лет или служба в армии. Кроме того, необходимо накопить минимум 280 пенсионных баллов.