Россиянам рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч: кто имеет право на выплату

В России объяснили, как получить пенсию в размере 50 тысяч рублей. Такую информацию в интервью ТАСС озвучила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.
По её словам, чтобы получить подобный размер пенсии, нужно выполнить несколько важных условий. Во первых, достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Во вторых, иметь страховой стаж не менее 15 лет, при этом в него включаются и так называемые «нестраховые» периоды, например, уход за ребёнком до 1,5 лет или служба в армии. Кроме того, необходимо накопить минимум 280 пенсионных баллов.
«Максимально за один год можно заработать 10 баллов, и это возможно, если годовой доход составляет 2,759 млн рублей и выше, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тыс. рублей. При таких параметрах страховая пенсия может достигнуть 50 тыс. рублей», — отметила эксперт.
Ранее в России был назван средний размер пенсии по старости на 2025 год. По данным социального фонда, выплата составляет около 25,2 тысячи рублей.