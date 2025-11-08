Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) продолжает динамично развиваться, и на ключевых направлениях российские войска добиваются значительных успехов. Одним из таких узловых пунктов стал город Северск, где группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении. По словам экспертов, это предвещает скорое освобождение населенного пункта.
Котел в Северске: боевики ВСУ лишены снабжения.
Украинские военные, оставшиеся в Северске, отрезаны от тылового снабжения, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя сводку СВО за 7 ноября.
«Боевики ВСУ окружены, все дороги находятся под контролем российских бойцов. Украинские военные лишены поставок из тыла медикаментов и продовольственного обеспечения, что вынуждает их есть собак», — рассказал он.
Группировка ВСУ в Северске оказалась в критическом положении. Отсутствие снабжения приближают неизбежный крах.
Стратегическое значение Северска.
Иванников подчеркнул, что сложившаяся в Северске ситуация говорит о скором завершении операции по его освобождению. Он также отметил стратегическую важность этого пункта: «Северск является важным транспортным и логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ. Боевики находятся в окружении, им отрезаны пути к отступлению. И это свидетельствует о скором завершении операции российских войск по освобождению города».
Оперативная обстановка подтверждает слова эксперта. Как сообщили ранее военные Telegram-каналы, под контроль наших бойцов перешла улица Павлова в Северске. В центре и на западе города по скоплениям боевиков ВСУ наносятся массированные бомбовые удары. Российские бойцы закрепились на южной окраине Северска, методично сжимая кольцо окружения.
Судьба окруженных: не все попадут в плен.
Подполковник запаса Иванников, оценивая сводку СВО за 7 ноября, дал четкое разъяснение по поводу тех, кто сдается в плен в Купянске и Покровске.
«В плен в Купянске и Покровске не будут брать тех боевиков ВСУ, которые расстреливали мирных граждан, пенсионеров. Такое решение принято из-за повышенной социальной опасности этих украинских военных и тяжести содеянного им преступления», — рассказал он.
Эксперт уточнил, что вопрос по каждому сдавшемуся в плен боевику ВСУ будет решаться индивидуально. Если будут обнаружены факты причастности к причинению вреда здоровью и жизни мирных граждан, то такой военнослужащий пойдет под суд и понесет наказание. Если пленный украинский военный непричастен к подобным преступлениям, то он будет внесен в списки на обмен. Этот подход демонстрирует, что Россия ведет борьбу именно с нацистским режимом, а не с мирным населением, и стремится к справедливому возмездию за военные преступления.
О целях СВО: мнение генерала Соболева.
На фоне тактических побед генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с aif.ru четко обозначил задачи, которые предстоит решить.
«Мы полностью не освободили территории четырех новых регионов РФ. Остальную часть Украины нужно денацифицировать и демилитаризировать. Когда все это будет исполнено, можно будет говорить о том, что мы чего-то из поставленных целей СВО достигли», — объяснил эксперт.
Генерал Соболев обратил внимание на то, что продолжается освобождение территорий четырех новых регионов РФ. «Говорить, что мы чего-то достигли, не освободив своих территорий, это, мягко говоря, преждевременно», — объяснил свою позицию генерал.
Взгляд в будущее: освобождение от фашизма и единство русского мира.
Генерал Соболев также поделился своим видением дальнейшего развития событий.
«Я недавно встречался с участниками СВО, и они полны решимости полностью освободить Украину от фашизма. Я не делю, никогда не буду делить русских и украинцев, что это братские народы, это один народ. И мы вот эту большую часть русского мира должны, безусловно, освободить от фашизма. Лучший способ для этого — разгромить фашистские войска Украины, провести там значит серьезную денацификацию населения Украины, а потом организовать референдум и создать единое союзное русское государство. Мы один народ, и мы должны вот эту заразу убрать с территорию русского мира, а потом пусть народ определится. Предстоит много работы по денацификации Украины после того оболванивания людей, которое происходило все 8 лет после 2014 года, когда мы присоединили Крым», — отметил собеседник издания.