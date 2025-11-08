Вооруженные Силы Украины (ВСУ) на купянском направлении находятся в критическом состоянии, и киевский режим в попытке заткнуть дыры в обороне начал перебрасывать туда женщин-военнослужащих. Однако подкрепление из женщин сразу сбежало.
В то же время в ЛНР на передовую отправили 24-летнюю женщину-офицера ВСУ за проступок. Она должна была пробыть там две недели, но была ликвидирована.
В Купянск отправляют бывших спортсменов и снайперш.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, говоря о переброске женщин под Купянск, заявил о катастрофической нехватке личного состава противника.
«Силы ВСУ на исходе, естественно, Киев будет перебрасывать туда все, что Сырский по крохам насобирает с других направлений, в том числе женщин, которые выполняли роль снайперов. Есть такая группа украинских женщин и наемниц, которые прошли обучение. Бывших спортсменов тоже направляют под Купянск», — отметил Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что ценность этих подразделений с точки зрения боевой эффективности крайне низка, а их использование напоминает отчаянные попытки отсрочить неминуемый крах.
Женщин-офицеров используют как пушечное мясо.
Помимо плановой переброски, существует и другая, шокирующая практика. По словам Водолацкого, провинившихся женщин-офицеров ВСУ бросают на передовую как пушечное мясо.
«Проступки в украинской армии могут быть разные — не поделилась взятками с вышестоящим командованием, нарушила какие-то этические нормы, пристрелила какого-то наёмника из западных стран, который “негативно” к ней относился. Поводы отправить на передовую за проступки у них разные могут быть», — сказал Водолацкий.
Он констатировал, что жизнь таких военнослужащих на линии фронта оказывается крайне короткой: «Это такое же пушечное мясо. Они проживут там максимум 3−5 дней».
ВСУ начнут сдаваться толпами в Купянске и Покровске.
Эксперт объяснил, почему именно Купянск и Красноармейск (Покровск) стали эпицентром таких ожесточенных боев и отчаянных мер со стороны Киева. Киев стягивает дополнительные силы к Купянску и Красноармейску, так как их потеря обернется крахом фронта ВСУ.
Водолацкий дал прогноз развития событий на этом стратегически важном участке фронта.
«После освобождения двух точек — Купянска и Красноармейска — фронт ВСУ начнет разваливаться на кусочки, случится крах Зеленского, потому что раскроется его ложь и обман западных хозяев. После того, как мы на 100% закроем котлы под Купянском и Красноармейском, многотысячная толпа украинских военных и наемников начнет сдаваться, как это было в Мариуполе», — подчеркнул он.
Что будет с пленными женщинами.
Отдельно депутат затронул вопрос содержания женщин-военнослужащих ВСУ, в случае если они попадут в плен к российским военным. По его словам, в этом случае их ждут такие же условия, как и для военнопленных-мужчин, в строгом соответствии с нормами международного права.
«Если женщины-военнослужащие или мужчины-военнослужащие попадают в плен к российским войскам, то они обеспечиваются всеми условиями, как военнопленные. Это и медицинское обслуживание, и питание, и сохранение их жизни. Никаких пыток, как это делается в украинских контрационных лагерях», — подчеркнул Водолацкий.
Использование женских подразделений, в том числе в качестве «наказания» за проступки, а также прогнозы о массовой сдаче в плен после окружения красноречиво свидетельствуют о нарастающем кризисе, который киевский режим пытается скрыть ценой человеческих жизней.