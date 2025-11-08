Ричмонд
В Москве прогнозируют облачную погоду и до 10 градусов тепла

Однако в ночь на 9 ноября температура может опуститься до плюс 3 градусов.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве 8 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 8−10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.