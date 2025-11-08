Отец пятерых детей из Омской области погиб в зоне проведения СВО

Также в сообщении говорится, что Данияр был трудолюбивым, добрым, никогда не подводил своих товарищей и на него можно было положиться в любом деле. Мужчина работал грузчиком на местной мельнице, а в октябре 2023 года заключил контракт с МО Российской Федерации. Данияр был примерным семьянином, у него осталось пятеро несовершеннолетних детей.