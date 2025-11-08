Отец пятерых детей из Омской области погиб в зоне проведения СВО

Москаленское отделение партии «ЕР» сообщила о героически погибшем в зоне проведения СВО Данияре Алимжанове. Мужчине было всего 24 года, он был примерным семьянином и воспитывал пятерых детей.
«3 октября 2025 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции в н.п. Степовое Запорожской области, Алимжанов Данияр Муратбекович героически погиб в бою против нацистов. Исполняя воинский долг, наш земляк проявил себя как настоящий защитник Отечества. В особенно трудные времена для России, Данияр проявил высокие чувства патриотизма — любовь к Родине, любовь к народу, чувство ответственности за будущее страны, встав на защиту Отечества и Российского народа от возродившегося на Украине нацизма», — говорится в некрологе.
Также в сообщении говорится, что Данияр был трудолюбивым, добрым, никогда не подводил своих товарищей и на него можно было положиться в любом деле. Мужчина работал грузчиком на местной мельнице, а в октябре 2023 года заключил контракт с МО Российской Федерации. Данияр был примерным семьянином, у него осталось пятеро несовершеннолетних детей.
Редакция «КП в Омске» приносит глубокие соболезнования родным и близким Данияра Алимжанова.