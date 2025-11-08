Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно сколько в России городов с двойными названиями

Согласно данным Государственного каталога географических названий, на территории России насчитывается 44 города, наименования которых состоят из двух слов и пишутся через дефис, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Государственного каталога географических названий, на территории России насчитывается 44 города, наименования которых состоят из двух слов и пишутся через дефис, сообщает РИА Новости.

Соответствующая информация была предоставлена Росреестром, являющимся оператором данного каталога.

В перечень таких населённых пунктов входят, в частности, Ак-Довурак (Тыва), Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Ачхой-Мартан (Чеченская Республика), Гусь-Хрустальный (Владимирская область) и Лосино-Петровский (Московская область).

Ранее были названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.