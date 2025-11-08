Стало известно сколько в России городов с двойными названиями

Согласно данным Государственного каталога географических названий, на территории России насчитывается 44 города, наименования которых состоят из двух слов и пишутся через дефис, сообщает РИА Новости.
Соответствующая информация была предоставлена Росреестром, являющимся оператором данного каталога.
В перечень таких населённых пунктов входят, в частности, Ак-Довурак (Тыва), Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Ачхой-Мартан (Чеченская Республика), Гусь-Хрустальный (Владимирская область) и Лосино-Петровский (Московская область).
