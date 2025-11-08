Живов: у боевиков в Красноармейске заканчиваются боеприпасы

«Во всех городах Донецкой Народной Республики, в том числе Покровске и Мирнограде (Димитрове), есть объекты — заводы, шахты, бункеры, которые можно долго оборонять. Но противник не сможет там засесть надолго, так как ВС РФ давно сменили тактику по взятию населенных пунктов», — сказал Живов.