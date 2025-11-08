Живов: у боевиков в Красноармейске заканчиваются боеприпасы

Военный эксперт Алексей Живов рассказал aif.ru, почему боевики ВСУ не смогут долго удерживать Красноармейск (Покровск), даже если они засядут в хорошо укрепленном объекте города.
«Во всех городах Донецкой Народной Республики, в том числе Покровске и Мирнограде (Димитрове), есть объекты — заводы, шахты, бункеры, которые можно долго оборонять. Но противник не сможет там засесть надолго, так как ВС РФ давно сменили тактику по взятию населенных пунктов», — сказал Живов.
Военный эксперт отметил, что теперь российские бойцы не пытаются штурмовать своеобразные «крепости» противника, а идут в обход и обрезают ему всю логистику, дороги снабжения войск.
Так произошло и в Покровске, где крупная группировка ВСУ оказалась в котле, и сейчас, по информации военных ресурсов, большая часть города находится под контролем российских бойцов.
«Поэтому долго оборонять укрепленный объект противник точно не сможет. А армии РФ останется ждать, когда у боевиков закончатся боеприпасы, и, конечно же, при этом осуществлять на них мощное огневое воздействие», — сказал Живов.
По данным военного эксперта, в Красноармейске может находится группировка ВСУ численностью от 5 до 10 тысяч человек.
«Боевики окружены физически. Насколько я понимаю, там сейчас 90% — окружение и 10% — небольшой коридор, который контролируется российскими дронами», — подытожил Живов.
Ранее Живов рассказал, что задумало командование ВСУ, чтобы изменить плачевную для украинских боевиков ситуацию у Красноармейска. Он также отметил, кого из ВСУ российские бойцы не берут в плен.