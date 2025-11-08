Подполковник Иванников: ВСУ применяют медицинские пытки к пленным

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что киевский режим применяет к пленным российским военнослужащим медицинские пытки.
"Киевские власти используют пленение российского военнослужащего для пропаганды и решения своих эгоистичных задач.
Военнослужащие, попавшие в плен, подвергаются не только пыткам и истязаниям, но и также медицинскому воздействию. Киевские псевдоврачи-психиатры обкалывают медицинскими препаратами и вынуждают дать признательные показания. Медицинские препараты ломают волю, возможность сопротивляться и объективно оценивать действительность", — объяснил Иванников.
Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее дерзкий ответ пленного российского бойца после суда по сфабрикованному обвинению. Выслушав решение судьи о пожизненном приговоре, россиянин смело ответил на вопрос украинцев, потребовав оставить его в покое.
