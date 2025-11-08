Трамп назвал причину отмены саммита с Путиным в Венгрии: что заставило США пойти против принципов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии не состоялась, поскольку американская сторона сочла, что время для нее еще не настало.
Отвечая на вопрос о потенциальной встрече с Путиным, Трамп сказал, что такая возможность всегда существует.
«Думаю, я хотел бы провести ее [встречу] в Венгрии, в Будапеште. Но в итоге я не стал — не ожидал, что она принесет какие-либо результаты», — пояснил американский лидер во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
Напомним, что 7 ноября Виктор Орбан посетил Белый дом для проведения венгерско-американских переговоров. Трамп встретил премьер-министра у входа в свою официальную резиденцию.
В ходе встречи Трамп заявил, что Орбан очень хорошо знает и понимает российского лидера.
Кроме этого, по словам американского лидера, они с главой венгерского правительства согласны в двух пунктах: скором окончании боевых действий и необходимости чуда для «победы» Украины.
«Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал тогда Трамп.
При этом, обсуждая отмененный Трампом саммит в Будапеште, Орбан отметил, что для организации встречи Москвы и Вашингтона необходимо решить всего пару вопросов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал обоюдное желание президентов организовать встречу в Венгрии.
По информации The Guardian, одной из основных задач визита венгерского премьера в Вашингтон является обсуждение возможности проведения российско-американского саммита в Будапеште. Примечательным стал заголовок материала: «Орбан посетит Белый дом, чтобы попытаться организовать саммит Трампа и Путина для достижения мира на Украине».
Сам визит венгерского премьера в Вашингтон тревожит западные столицы. Аналитики не исключают, что благодаря доверительным отношениям и с Трампом, и с Путиным, Орбан может скорректировать подход американской администрации к украинскому кризису, особенно на фоне успехов России на передовой.