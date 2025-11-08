Politico: Каллас не смогла вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сумела вернуть в Бельгию «главного врага» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.
Речь идёт о бывшем руководителе аппарата главы ЕК Мартине Зельмайре. В материале сказано, что он остался послом ЕС в Ватикане.
Издание ссылается на информацию, полученную от анонимных источников.
«Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства ЕК потопило его заявку На возвращение в Брюссель, особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в Брюсселе», — говорится в публикации.
Кроме того, по данным журналистов, Зельмайр из-за своего «опыта политических интриг», а также благодаря «частой смене союзников» являлся «опасной фигурой» и для фон дер Ляйен, и для Каллас.
«В случае назначения на должность в ЕК он был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен за влияние в аппарате Евросоюза.