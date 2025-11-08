Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Каллас не смогла вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель

В материале сказано, что «монстр под кроватью» Зельмайр остался послом ЕС в Ватикане.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не сумела вернуть в Бельгию «главного врага» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

Речь идёт о бывшем руководителе аппарата главы ЕК Мартине Зельмайре. В материале сказано, что он остался послом ЕС в Ватикане.

Издание ссылается на информацию, полученную от анонимных источников.

«Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства ЕК потопило его заявку На возвращение в Брюссель, особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в Брюсселе», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным журналистов, Зельмайр из-за своего «опыта политических интриг», а также благодаря «частой смене союзников» являлся «опасной фигурой» и для фон дер Ляйен, и для Каллас.

«В случае назначения на должность в ЕК он был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен за влияние в аппарате Евросоюза.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше