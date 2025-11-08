Квартира внука Пугачевой остается в залоге у банка

Квартира площадью 249,3 квадратного метра, принадлежащая внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову, по-прежнему находится в залоге у банка. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.
Согласно материалам, жильё в доме на Варсонофьевском переулке в центре Москвы перешло в собственность Преснякова в 2012 году. Объект находится в его единоличном владении уже более десяти лет.
Кадастровая стоимость квартиры оценивается более чем в 163,3 миллиона рублей. В то же время из базы данных Росреестра следует, что с сентября 2018 года на недвижимость наложено обременение — квартира находится в ипотеке.
Ранее сообщалось, что Никита Пресняков уже несколько лет пытается избавиться от подаренной бабушкой дачи на Истре. Музыкант, живущий последние три года в США, недавно вновь пересмотрел цену и выставил коттедж дешевле на 5 млн рублей.