Диетолог Кованова сказала, сколько можно кофе в день без вреда для здоровья

В день можно выпивать 2−3 чашки кофе, главное, соблюдать перерывы между их употреблением. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«В доказательной медицине нет ничего предосудительного, если вы выпьете 2- 3 чашки кофе в день, главное, соблюдайте перерывы. Поскольку кофе выводится не 20 минут, как полагают некоторые, а в течение 4−5 часов воздействует на клетки, а в некоторых научных статьях указано, что концентрация в крови до 6 часов, не стоит цедить его весь день. Будет больше суеты и тревожности, нежели продуктивной работы», — сказала Кованова.
Диетолог отметила, что кофе несовместим с некоторыми препаратами и может усилить или, наоборот, ослабить их действие.
«Если назначавший вам препараты врач разрешил кофе, то его можно пить. Если вы не знаете, как кофе влияет на препараты, которые вы принимаете, то лучше воздержаться», — добавила собеседница.
Ранее диетолог Кованова объяснила, что тыкву безопаснее употреблять в печеном виде.