Диетолог Кованова сказала, сколько можно кофе в день без вреда для здоровья

«В доказательной медицине нет ничего предосудительного, если вы выпьете 2- 3 чашки кофе в день, главное, соблюдайте перерывы. Поскольку кофе выводится не 20 минут, как полагают некоторые, а в течение 4−5 часов воздействует на клетки, а в некоторых научных статьях указано, что концентрация в крови до 6 часов, не стоит цедить его весь день. Будет больше суеты и тревожности, нежели продуктивной работы», — сказала Кованова.