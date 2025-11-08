Песков высказался о дате проведения прямой линии и пресс-конференции с Путиным

Кремль объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
— Официально дату сообщим своевременно, — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.
6 ноября Дмитрий Песков сообщил, что решение о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году пока не принято. Также он уточнил, что прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется к проведению в середине декабря.
Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России. Он также дал поручение ответственным чиновникам подготовить соответствующие для этого документы.
7 ноября российский лидер провел совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ.
Владимир Путин не встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время поездки в Самару, так как они встречались «совсем недавно» во время прошлого визита в город. Об этом 6 ноября сообщил Дмитрий Песков.