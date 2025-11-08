Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков высказался о дате проведения прямой линии и пресс-конференции с Путиным

Кремль объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Кремль объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Официально дату сообщим своевременно, — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

6 ноября Дмитрий Песков сообщил, что решение о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году пока не принято. Также он уточнил, что прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется к проведению в середине декабря.

Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России. Он также дал поручение ответственным чиновникам подготовить соответствующие для этого документы.

7 ноября российский лидер провел совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ.

Владимир Путин не встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время поездки в Самару, так как они встречались «совсем недавно» во время прошлого визита в город. Об этом 6 ноября сообщил Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше