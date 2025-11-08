Диетолог Кованова рассказала о правилах питания зимой

«То есть, в меню должны быть тунец, индейка, яйца, сыр, творог, орехи, семена, бананы. Побороть хандру, которую вызывает холодная погода и короткий световой день, помогут сезонные корнеплоды и ферментированные продукты: кефир, йогурт, квашеная капуста, хлеб на закваске Также сделайте акцент на употреблении морской рыбы — она богата жирами, хорошо влияет на формирование именно бурого жира внутри организма который поддерживает термогенез нашего организма и содержит много митохондрий, отвечает за регуляцию глюкозного и липидного обмена, повышая чувствительность к инсулину и способствуя утилизации лишних (плохих) жиров», — объяснила диетолог.