Диетолог Кованова рассказала о правилах питания зимой

Зимняя диета поможет укрепить иммунитет, защититься от простудных заболеваний и предотвратить хандру, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Зимняя диета существует в концепции адаптивного метаболизма. Зимой организму требуется больше энергии для терморегуляции и синтеза тепла, поэтому не надо “мучить” его холодными блюдами. Ешьте теплую пищу», — отметила она.
Эксперт уточнила, что речь идет о термогенной нутрициологии, которая предполагает обработку еды теплом в сочетании с употреблением в пищу продуктов богатых триптофаном, чтобы поддержать серотониново-мелатониновый цикл и иммунный ответ.
«То есть, в меню должны быть тунец, индейка, яйца, сыр, творог, орехи, семена, бананы. Побороть хандру, которую вызывает холодная погода и короткий световой день, помогут сезонные корнеплоды и ферментированные продукты: кефир, йогурт, квашеная капуста, хлеб на закваске Также сделайте акцент на употреблении морской рыбы — она богата жирами, хорошо влияет на формирование именно бурого жира внутри организма который поддерживает термогенез нашего организма и содержит много митохондрий, отвечает за регуляцию глюкозного и липидного обмена, повышая чувствительность к инсулину и способствуя утилизации лишних (плохих) жиров», — объяснила диетолог.
Ранее кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская рассказала, что снизить вероятность развития инфаркта помогает включение в рацион овощей и бобовых.