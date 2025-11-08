Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова рассказала о правилах питания зимой

В холодный сезон диетолог Кованова предложила придерживаться зимней диеты. Она объяснила, какие продукты нужно включать в рацион, чтобы укрепить иммунитет и избежать хандры.

Источник: Аргументы и факты

Зимняя диета поможет укрепить иммунитет, защититься от простудных заболеваний и предотвратить хандру, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Зимняя диета существует в концепции адаптивного метаболизма. Зимой организму требуется больше энергии для терморегуляции и синтеза тепла, поэтому не надо “мучить” его холодными блюдами. Ешьте теплую пищу», — отметила она.

Эксперт уточнила, что речь идет о термогенной нутрициологии, которая предполагает обработку еды теплом в сочетании с употреблением в пищу продуктов богатых триптофаном, чтобы поддержать серотониново-мелатониновый цикл и иммунный ответ.

«То есть, в меню должны быть тунец, индейка, яйца, сыр, творог, орехи, семена, бананы. Побороть хандру, которую вызывает холодная погода и короткий световой день, помогут сезонные корнеплоды и ферментированные продукты: кефир, йогурт, квашеная капуста, хлеб на закваске Также сделайте акцент на употреблении морской рыбы — она богата жирами, хорошо влияет на формирование именно бурого жира внутри организма который поддерживает термогенез нашего организма и содержит много митохондрий, отвечает за регуляцию глюкозного и липидного обмена, повышая чувствительность к инсулину и способствуя утилизации лишних (плохих) жиров», — объяснила диетолог.

Ранее кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская рассказала, что снизить вероятность развития инфаркта помогает включение в рацион овощей и бобовых.