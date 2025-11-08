Военкор Живов: большинство мирных жителей в Красноармейске — старики

«Красноармейск — крупный логистический узел, через который осуществляется снабжение Донбасса, той его части, которая еще пока находится под вооруженными силами Украины. Этот город, соответственно, откроет для российской армии возможность финально с флангов нанести удар по группировке, которая находится на западе ДНР. Это город, с которого можно одновременно наступать и на Запорожскую область, и на Днепропетровскую, и на север Донецкой Народной Республики», — отметил Живов.