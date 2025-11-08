Военкор Живов: большинство мирных жителей в Красноармейске — старики

В Красноармейске (Покровске), за освобождение которого в эти дни продолжают сражаться российские бойцы, занимая все большую его территорию и выдавливая из города боевиков ВСУ, еще остаются мирные жители.
Военный эксперт Алексей Живов сообщил aif.ru, что это за люди.
«Практика показывает, что остаются только пожилые граждане. В других населенных пунктах именно так и было. Большинство горожан выезжало, а при освобождении городов потом встречаются пенсионеры», — сказал Живов.
Старики не покидают свои дома, так как им некуда больше ехать, одинокие, из-за проблем со здоровьем или просто не хотят.
Живов также пояснил, почему ВСУ так сильно, несмотря на обреченную для них ситуацию на покровском направлении, цепляются за Красноармейск.
«Красноармейск — крупный логистический узел, через который осуществляется снабжение Донбасса, той его части, которая еще пока находится под вооруженными силами Украины. Этот город, соответственно, откроет для российской армии возможность финально с флангов нанести удар по группировке, которая находится на западе ДНР. Это город, с которого можно одновременно наступать и на Запорожскую область, и на Днепропетровскую, и на север Донецкой Народной Республики», — отметил Живов.
Ранее Живов рассказал, что задумало командование ВСУ, чтобы изменить плачевную для украинских боевиков ситуацию у Красноармейска. Он также отметил, кого из ВСУ российские бойцы не берут в плен.
Напомним, различные паблики сообщали, что российские войска контролируют более 80 процентов территории Красноармейска.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российским войскам удалось сломить организованное сопротивление ВСУ на территории Красноармейска.