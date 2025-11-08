Раненый сержант Азаматов вывел из-под огня «Урал» с тяжелоранеными бойцами

«В ходе штурма позиций ВСУ ефрейтор первым под огнём противника пересёк открытую местность, подавил несколько огневых точек, прикрывал товарищей и координировал их продвижение. Вместе с ними он прорвался к позициям ВСУ. Строков уничтожил двух украинских военных и отразил несколько контратак. Также ефрейтор оказал первую помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию», — рассказали в ведомстве.