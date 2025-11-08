Раненый сержант Азаматов вывел из-под огня «Урал» с тяжелоранеными бойцами

Российский военнослужащий Ильдар Азаматов спас тяжелораненых сослуживцев, он сумел эвакуировать их на «Урале» под миномётным обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что при эвакуации сержант Азаматов также получил ранение, однако продолжил движение, раненые были доставлены в военный госпиталь.
«При эвакуации тяжелораненых военнослужащих в ближайший военный госпиталь сержант Азаматов, находясь за рулём бортового автомобиля “Урал” с эвакуационной группой, попал под миномётный обстрел. Получив ранение, сержант Азаматов, несмотря на своё состояние, продемонстрировал выдающуюся сдержанность и выносливость. Быстро сориентировавшись, он увёл автомобиль из-под вражеского огня и продолжил эвакуацию, благополучно завершив поставленную задачу», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о ефрейторе Геннадии Строкове, который ликвидировал несколько солдат ВСУ. Затем Строков, который служит стрелком в стрелковой роте, оказал помощь раненому сослуживцу и организовал его эвакуацию.
«В ходе штурма позиций ВСУ ефрейтор первым под огнём противника пересёк открытую местность, подавил несколько огневых точек, прикрывал товарищей и координировал их продвижение. Вместе с ними он прорвался к позициям ВСУ. Строков уничтожил двух украинских военных и отразил несколько контратак. Также ефрейтор оказал первую помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.