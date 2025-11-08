Как хоронили авторитетных врачей в Екатеринбурге. Фото

Широкореченское кладбище в Екатеринбурге стало последним пристанищем для настоящих светил уральской и российской медицины. Их совместный вклад охватывает практически все ключевые области — от кардиологии и нейрохирургии до гинекологии и пластической хирургии. Они были не только выдающимися учеными и практиками, но и педагогами, воспитавшими новые поколения врачей, а также организаторами, создававшими целые медицинские службы. Подробнее — в материале URA.RU.