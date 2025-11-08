Ричмонд
В аэропортах Калуги и Уфы ввели ограничения на полеты

Мера носит временный характер и связана с обеспечением безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропортах Калуги и Уфы.

Как уточнили в ведомстве, ограничения касаются аэропортов «Грабцево» в Калуге и воздушной гавани Уфы. Мера носит временный характер и связана с обеспечением безопасности полетов.

В Росавиации подчеркнули, что подобные ограничения вводятся в соответствии с установленными процедурами и направлены на предотвращение возможных рисков для пассажиров и авиаперсонала.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска действовали ограничения на приём и выпуск самолётов.