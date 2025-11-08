Жители Камчатки показали завораживающие фото северного сияния

Как сообщал Life.ru, в эту ночь Землю накрыла сильная магнитная буря. Наша плане вошла в потоки солнечной плазмы накануне утром. На тот момент интенсивность бури была на уровне G1. Эта магнитная буря стала последствием крупного выброса плазмы на Солнце.