Жители Камчатки показали завораживающие фото северного сияния

Село Аянка расположено на самом севере региона, более чем в 1500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Красивое природное явление наблюдали также жители других северных населённых пунктов края.
Как сообщал Life.ru, в эту ночь Землю накрыла сильная магнитная буря. Наша плане вошла в потоки солнечной плазмы накануне утром. На тот момент интенсивность бури была на уровне G1. Эта магнитная буря стала последствием крупного выброса плазмы на Солнце.
