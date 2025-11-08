Ричмонд
Жители Камчатки показали завораживающие фото северного сияния

Ночью жители северного камчатского села Аянка стали свидетелями завораживающего полярного сияния. Яркие всполохи украсили небо над населённым пунктом 8 ноября. Местные жители поделились фотографиями этого зрелища, сообщает Telegram-канал SHOT.

Село Аянка расположено на самом севере региона, более чем в 1500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Красивое природное явление наблюдали также жители других северных населённых пунктов края.

Как сообщал Life.ru, в эту ночь Землю накрыла сильная магнитная буря. Наша плане вошла в потоки солнечной плазмы накануне утром. На тот момент интенсивность бури была на уровне G1. Эта магнитная буря стала последствием крупного выброса плазмы на Солнце.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.