ЕС начал подготовку к 20-му пакету санкций против РФ и Белоруссии

В ЕС начата подготовка 20-го пакета антироссийских санкций. Вопрос обсуждался на встрече литовского министра финансов Криступаса Вайтекунаса с еврокомиссаром по финансовым услугам Марией Луис Альбукерке. Об этом сообщает пресс-служба литовского министерства.
По словам литовского министра, давление должно распространяться как на Россию, так и на Белоруссию в связи с якобы «постоянными гибридными атаками с их стороны».
«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый секторы. Поэтому мы должны начать серьезные обсуждения следующего пакета санкций», — сказал Вайтекунас.
Вайтекунас также призвал ужесточить санкции ЕС против Белоруссии. По его мнению, ограничительные меры должны быть унифицированы с действующими против России и дополнены новыми положениями.
Как ранее отметил российский глава Владимир Путин, новые ограничительные меры в отношении Москвы не должны вызывать страха, но требуют осознания их последствий и готовности к ним.