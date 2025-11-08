Синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы и еще двух городов РК

Согласно прогнозу «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Атырау и Актау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
На 8 ноября штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана.