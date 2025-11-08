Минобороны уточнило правила призыва резервистов: изменения уже внесены в проект

Министерство обороны РФ внесло уточнение в порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Соответствующая информация опубликована в проекте документа, который ведомство направило на рассмотрение в правительство.
Подчеркивается, что в документе предлагается дополнить пункт 41 положения о мобилизационном резерве следующим абзацем:
«Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации».
При этом Минобороны берёт на себя организацию и проведение этих специальных сборов.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, который официально закрепляет эту возможность. Уточняется, что новые меры направлены на усиление безопасности стратегических инфраструктур, таких как энергетические станции, предприятия оборонной промышленности и другие объекты, играющие главную роль в жизнеобеспечении государства.
В документе уточняется, что закон касается граждан, которые добровольно подписали контракт для службы в резерве. Порядок проведения сборов будет устанавливать российское правительство.
Ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, подчеркнул важное различие: резервисты — это не действующие контрактники. Это граждане, которые ранее служили в вооружённых силах или других силовых структурах и добровольно согласились оставаться в резерве. Они сохраняют статус гражданских лиц.
Кроме того, как отметил Цимлянский, направлять резервистов на сборы можно только по указу президента. Закон не затрагивает всех россиян, не предусматривает призыв и уж тем более не вводит мобилизацию. На участие в спецоперациях резервистов не привлекут.
Накануне, 7 ноября, президент России Владимир Путин встретился с членами Совета Безопасности РФ, чтобы обсудить планы по дальнейшему развитию армии. Известно, что на встрече присутствовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.