Силы ПВО ночью 8 ноября отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

В субботу, 8 ноября, силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами.
— Люди не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется, — отметил Юрий Слюсарь.
Ранее начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий рассказал, что донские полицейские взаимодействуют с Минобороны России при отражении атак беспилотников.
-Только недавно юбилейный 50-й беспилотный летательный аппарат сбили сотрудники полиции, — сказал Александр Речицкий.
Он также добавил, что для обеспечения безопасности граждан активно применяются интеллектуальные системы видеонаблюдения, способные фиксировать не только разыскиваемых лиц, но и подозрительное поведение прохожих.
