Названа средняя пенсия по старости в РФ в 2025 году

Средняя пенсия по старости в РФ составляет около 25,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября текущего года. Это следует из данных Социального фонда России.
Средний размер пенсии по старости на 1 октября 2025 года достиг 25 198,92 рубля в месяц. По состоянию на 1 января этого года он был 24 979,27 рубля.
Работающие российские пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 22 378,72 рубля, неработающие — 25 847,43 рубля, передает РИА Новости.
Пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.
В Госдуму планируют внести законопроект, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда. Действительно ли такое предложение может быть лучше уже существующей системы расчета, «ВМ» обсудила с экспертами.