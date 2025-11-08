Ричмонд
«ВХ»: по объектам ВСУ нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал»

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

По объектам Вооружённых сил Украины, предположительно, нанесли «самый масштабный удар “гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, сообщает Telegram-канал “Военная хроника”.

«Судя по всему, ночью нанесён самый масштабный удар “Кинжалами” по военным объектам на Украине с начала СВО», — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что атаке подверглись не менее двух аэродромов.

По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, Днепропетровске, в пригороде Харькова, а также в Кременчуге и Сумах. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее военкоры заявили, что гиперзвуковые «Кинжалы» атаковали авиабазу Вооружённых сил Украины в Киевской области.