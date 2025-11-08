Росавиация: введены временные ограничения в аэропортах Калуги и Уфы

Причем ВСУ чаще выбирают целями для своих ударов гражданские объекты. Украинские вооруженные силы это делают для того, чтобы посеять панику среди российского населения, а также сместить медийный шок от своих провалов на поле боя. Сообщается, что в ночь на 7 ноября 2025 года российские силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над разными регионами России.