Росавиация: введены временные ограничения в аэропортах Калуги и Уфы

Введены временные ограничения в аэропортах Калуги и Уфы. Об этом пишет представитель Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Уфы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Нужно сказать, что подобные ограничения вводятся в связи с опасностью атаки вражеских беспилотников. Российское ПВО ежедневно уничтожает украинские дроны, которыми киевский режим пытается атаковать регионы РФ.
Причем ВСУ чаще выбирают целями для своих ударов гражданские объекты. Украинские вооруженные силы это делают для того, чтобы посеять панику среди российского населения, а также сместить медийный шок от своих провалов на поле боя. Сообщается, что в ночь на 7 ноября 2025 года российские силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над разными регионами России.