Стало известно, какую сумму можно класть в банк, не объясняя ее происхождение

Даже полмиллиона, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для внимания мониторинга. Об этом сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, пороговое значение обычно начинается с суммы от одного миллиона рублей, внесенной наличными. Однако конкретное решение зависит от финансовой репутации клиента.
Чтобы снизить риски, она рекомендует вносить деньги постепенно, предпочтительно безналичным путем. Также стоит заранее подготовить письменное объяснение происхождения средств и документальные подтверждения, например, чеки от продажи ценных вещей.
Эксперт отмечает, что система финансового мониторинга создана для защиты от незаконных операций, поэтому добросовестным вкладчикам беспокоиться не о чем. По ее словам, хранить деньги на вкладе выгоднее, чем ежедневно терять их из-за инфляции.
— Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы, — отметила Асяева в беседе с агентством «Прайм».
Недавно юрист Александр Хаминский сообщил об участившихся случаях блокировки счетов россиян, которые переводят средства между своими счетами в разных банках. Это связано с усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга.