Вильфанд пообещал экстремальное тепло в европейской части России на выходных

Сильные южные воздушные массы принесут тепло и солнце, из-за чего в Москве дневная температура поднимется до +11 градусов, ночная — до +6…+8 градусов.
«Это будет действительно удовольствие. Удовольствие и солнце, и тёплая погода, и ветра не будет», — отметил синоптик в беседе с РИА «Новости».
Эксперт добавил, что такая погода для начала ноября в европейской части России крайне нехарактерна, поэтому москвичам стоит успеть насладиться редким теплом.
Ранее Life.ru писал, что первый снег в Москве в этом году задержится. Климатическая норма вернётся только со второй декады ноября. Пока серьёзных осадков пока не ожидается, хотя при отрицательной температуре местами могут появляться снежинки.
