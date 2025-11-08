Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд пообещал экстремальное тепло в европейской части России на выходных

В эти выходные, 8 и 9 ноября, европейскую часть России накроет аномально тёплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура воздуха окажется на 6−8 градусов выше нормы, а снега не будет.

Сильные южные воздушные массы принесут тепло и солнце, из-за чего в Москве дневная температура поднимется до +11 градусов, ночная — до +6…+8 градусов.

«Это будет действительно удовольствие. Удовольствие и солнце, и тёплая погода, и ветра не будет», — отметил синоптик в беседе с РИА «Новости».

Эксперт добавил, что такая погода для начала ноября в европейской части России крайне нехарактерна, поэтому москвичам стоит успеть насладиться редким теплом.

Ранее Life.ru писал, что первый снег в Москве в этом году задержится. Климатическая норма вернётся только со второй декады ноября. Пока серьёзных осадков пока не ожидается, хотя при отрицательной температуре местами могут появляться снежинки.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше