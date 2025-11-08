Ричмонд
«Не игнорируйте этот симптом»: Life.ru узнал у врача, чем опасны «звёздочки» перед глазами

Многим знакомо внезапное появление мерцающих «звёздочек» или тёмных пятен перед глазами при резком вставании или после длительного сидения. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская из «СМ-Клиника» рассказала в беседе с Life.ru, что такие проявления чаще всего связаны с ортостатической гипотензией, когда при переходе из горизонтального положения в вертикальное происходит резкое снижение артериального давления.

Источник: Life.ru

Эти симптомы возникают из-за кратковременного нарушения сосудистого тонуса, частоты сердечных сокращений и других изменений.

Светлана Миргородская.

Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук.

Миргородская подчеркнула, что причины появления «звёздочек» могут быть самыми разными. Подобное состояние может указывать на нейрогенные расстройства — синдром Бредбери-Эгглстона, множественную системную атрофию, болезнь Паркинсона, наследственную дизавтономию и другие патологии. Кроме того, мерцание перед глазами часто связано с болезнями сердца и сосудов — гипотонией, гипертонией, аритмиями, или эндокринными нарушениями, такими как гипотиреоз, сахарный диабет и дисфункция надпочечников.

Собеседница Life.ru добавила, что «звёздочки» могут появляться и при приёме определенных лекарств, включая антиаритмические средства и антидепрессанты, а также быть следствием патологических изменений в сетчатке.

«Если подобные симптомы возникают регулярно, не стоит игнорировать их. Важно обратиться к офтальмологу для обследования сетчатки и сосудов глаза, а при необходимости — к кардиологу, эндокринологу или неврологу», — заключила врач.

Ранее Life.ru писал, что экономия на косметике может стоить зрения. Дешёвая тушь нередко вызывает аллергические реакции и воспаления из-за агрессивных компонентов. Натуральные и синтетические ингредиенты в бюджетной косметике способны провоцировать зуд, слезотечение, микротравмы слизистой и синдром «сухого глаза».

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.