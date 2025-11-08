«Не игнорируйте этот симптом»: Life.ru узнал у врача, чем опасны «звёздочки» перед глазами

Эти симптомы возникают из-за кратковременного нарушения сосудистого тонуса, частоты сердечных сокращений и других изменений.
Светлана Миргородская.
Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук.
Миргородская подчеркнула, что причины появления «звёздочек» могут быть самыми разными. Подобное состояние может указывать на нейрогенные расстройства — синдром Бредбери-Эгглстона, множественную системную атрофию, болезнь Паркинсона, наследственную дизавтономию и другие патологии. Кроме того, мерцание перед глазами часто связано с болезнями сердца и сосудов — гипотонией, гипертонией, аритмиями, или эндокринными нарушениями, такими как гипотиреоз, сахарный диабет и дисфункция надпочечников.
Собеседница Life.ru добавила, что «звёздочки» могут появляться и при приёме определенных лекарств, включая антиаритмические средства и антидепрессанты, а также быть следствием патологических изменений в сетчатке.
«Если подобные симптомы возникают регулярно, не стоит игнорировать их. Важно обратиться к офтальмологу для обследования сетчатки и сосудов глаза, а при необходимости — к кардиологу, эндокринологу или неврологу», — заключила врач.
Ранее Life.ru писал, что экономия на косметике может стоить зрения. Дешёвая тушь нередко вызывает аллергические реакции и воспаления из-за агрессивных компонентов. Натуральные и синтетические ингредиенты в бюджетной косметике способны провоцировать зуд, слезотечение, микротравмы слизистой и синдром «сухого глаза».
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.