«Не игнорируйте этот симптом»: Life.ru узнал у врача, чем опасны «звёздочки» перед глазами

Многим знакомо внезапное появление мерцающих «звёздочек» или тёмных пятен перед глазами при резком вставании или после длительного сидения. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская из «СМ-Клиника» рассказала в беседе с Life.ru, что такие проявления чаще всего связаны с ортостатической гипотензией, когда при переходе из горизонтального положения в вертикальное происходит резкое снижение артериального давления.