Готовим снасти: топ свердловских водоемов для зимней рыбалки

В отличие от Челябинской области, богатой озерами, в Свердловской их не так много. Главными объектами для рыбаков у нас являются водохранилища. Среди них на первом месте Белоярское, которое рыболовы с любовью называют просто Белкой. Зимой в нем можно поймать леща, подлещика, плотву, окуня, ерша, судака. Рыбаки говорят, что зимой уже начинает попадаться и карась.