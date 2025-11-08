В ЕС началась грызня: Каллас хотела перейти дорогу фон дер Ляйен

По данным издания Politico, Каллас намеревалась назначить Зельмайра на должность своего ближайшего советника, что позволило бы ей укрепить свою власть. Однако это вызвало сопротивление со стороны Европейской комиссии, что негативно сказалось на его кандидатуре. В результате главный критик фон дер Ляйен сохранил пост посла ЕС в Ватикане, тогда как Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние.