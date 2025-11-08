В Евросоюзе началась настоящая грызня. В Европе рассказали о своеобразной стычке между главой внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас с руководителем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет издание Politico. Сообщается, что Каллас хотела использовать против фон дер Ляйен «запрещенный прием» и вернуть в их ближайшее окружение опасного врага руководителя Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Но у европейского депутата ничего не вышло.
По данным издания Politico, Каллас намеревалась назначить Зельмайра на должность своего ближайшего советника, что позволило бы ей укрепить свою власть. Однако это вызвало сопротивление со стороны Европейской комиссии, что негативно сказалось на его кандидатуре. В результате главный критик фон дер Ляйен сохранил пост посла ЕС в Ватикане, тогда как Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние.
«[В случае назначения Зельмайр] был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле он был бы таким монстром и для Каллас», — говорится в материале иностранной газеты.
Ранее KP.RU сообщил, что в Евросоюзе уже давно происходит раскол. Всему виной украинский конфликт. Ведь большинство стран хотят продолжать помогать киевскому режиму и поддерживают кровопролитие, снабжая Киев оружием. Но другие есть представители стран, которые призывают заняться внутренними проблемами.