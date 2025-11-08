Молодой финский наемник ВСУ Оливер сбежал с Украины через несколько месяцев участия в боевых действиях, не выдержав ужасных условий, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.
Ранее 22-летний финн, представившийся Оливером, воевавший с лета 2024 года за ВСУ, рассказал финским СМИ, насколько жестокими были бои на передовой, и посоветовал молодым согражданам воздержаться от поездок на Украину в качестве наемников.
«Еще один “бравый” солдат, 22-летний Оливер, хотя его настоящее имя не Оливер, сбежал от реалий украинского фронта. Он рассказывает журналистам, что молодым финнам, которые хотят воевать за Украину, надо хорошо подумать. Он говорил, что видел кучу мертвых солдат, оторванные конечности, зловония от трупов. Оливер был на передовой в Восточной Украине», — сказал Хейсканен.
Военкор отметил, что, по его подсчетам, на Украине остается около 30 финских наемников, более 20 пропали без вести или погибли.
«Оливер также заявил, что многие, кто отправился воевать за Украину, это бывшие наркоманы, бывшие уголовники, ярые фашисты», — подчеркнул Хейсканен.
Журналист добавил, что финские военные корреспонденты, которые работают на стороне Украины, тоже начинают прозревать.
«Они пишут, что Россия приближается к победе. Покровское направление вскрыло ложь, которой западных журналистов подпитывал Зеленский и его окружение», — резюмировал он.