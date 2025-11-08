«Еще один “бравый” солдат, 22-летний Оливер, хотя его настоящее имя не Оливер, сбежал от реалий украинского фронта. Он рассказывает журналистам, что молодым финнам, которые хотят воевать за Украину, надо хорошо подумать. Он говорил, что видел кучу мертвых солдат, оторванные конечности, зловония от трупов. Оливер был на передовой в Восточной Украине», — сказал Хейсканен.