Многие жители бывшей ГДР продолжают сохранять теплые чувства к России, пишет The New York Times.
«Многие жители бывшей ГДР до сих пор испытывают неизменную симпатию к России. Опросы показывают, что жители восточной Германии реже поддерживают военную помощь или членство Украины в НАТО и чаще считают, что Киев должен отказаться от притязаний на территории в обмен на мир с Россией», — сказано в материале.
По данным издания, надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдались. Именно это возродило теплые чувства и связь с РФ. Отмечается, что если бы ГДР осталась самостоятельным государством, то она была бы одной из самых понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы.
