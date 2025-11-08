NYT: жители бывшей ГДР сохраняют теплые чувства к России

По данным издания, надежды восточных немцев на улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдались. Именно это возродило теплые чувства и связь с РФ. Отмечается, что если бы ГДР осталась самостоятельным государством, то она была бы одной из самых понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы.